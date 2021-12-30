«Челси» интересуется Тео Эрнандесом, «Милан» хочет получить за игрока 60 миллионов евро

«Челси» интересуется защитником «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, лондонский клуб направил запрос по поводу 24-летнего француза. Сообщается, что «Милан» готов расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Эрнандес провел 20 матчей за «Милан», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.