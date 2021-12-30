«Челси» интересуется Тео Эрнандесом, «Милан» хочет получить за игрока 60 миллионов евро
15:16
«Челси» интересуется защитником «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, лондонский клуб направил запрос по поводу 24-летнего француза. Сообщается, что «Милан» готов расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в 60 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Эрнандес провел 20 матчей за «Милан», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/chelsea-call-milan-for-theo-hernandez/
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