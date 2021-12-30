Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду — феноменальный футболист, — приводит слова Стерлинга Tribuna со ссылкой BBC Radio 4. — Криштиану 36 лет, но он держит себя в хорошей психологической и физической форме. Надо отдать ему должное. Я его большой фанат. Следил за ним, когда еще был ребенком».