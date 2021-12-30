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Стерлинг: «Роналду — феноменальный футболист. Я его большой фанат»

Рахим Стерлинг заявил, что является большим фанатом Криштиану Роналду
15:10
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Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду — феноменальный футболист, — приводит слова Стерлинга Tribuna со ссылкой BBC Radio 4. — Криштиану 36 лет, но он держит себя в хорошей психологической и физической форме. Надо отдать ему должное. Я его большой фанат. Следил за ним, когда еще был ребенком».

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://tribuna.com/en/news/manutd-2021-12-29-david-de-gea-issues-rallying-cry-to-man-united-teammates-after-motm-display-vs-newcastle/

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Карен Саркисян все материалы автора

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