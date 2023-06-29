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Сегодня, 15:42

«Челси» готов продать Пулишича за 20 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в скором времени может стать игроком «Милана». Футболист согласился на понижение зарплаты, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, «Милан» предлагает за игрока 15 миллионов евро, лондонский клуб просит 20 миллионов евро. Это на 46 миллионов меньше, чем синие заплатили дортмундской «Боруссии» в 2019 году.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
ФК Челси
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