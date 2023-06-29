«Челси» готов продать Пулишича за 20 миллионов евро
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в скором времени может стать игроком «Милана». Футболист согласился на понижение зарплаты, сообщает La Gazetta dello Sport.
По данным источника, «Милан» предлагает за игрока 15 миллионов евро, лондонский клуб просит 20 миллионов евро. Это на 46 миллионов меньше, чем синие заплатили дортмундской «Боруссии» в 2019 году.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
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|МЮ
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0-0
|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
|- : -
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МЮ – Вулверхэмптон
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