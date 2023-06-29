«Челси» готов продать Пулишича за 20 миллионов евро

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в скором времени может стать игроком «Милана». Футболист согласился на понижение зарплаты, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, «Милан» предлагает за игрока 15 миллионов евро, лондонский клуб просит 20 миллионов евро. Это на 46 миллионов меньше, чем синие заплатили дортмундской «Боруссии» в 2019 году.