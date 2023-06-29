Фарке согласился возглавить «Лидс»

Немец Даниэль Фарке готов стать новым главным тренером «Лидса», сообщает Daily Mail.

По данным источника, 46-летний специалист согласовал условия контракта с клубом, а также посетил тренировочную базу.

Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под его руководством клуб занял 10-е место в бундеслиге. До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.