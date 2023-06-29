Фарке согласился возглавить «Лидс»
Немец Даниэль Фарке готов стать новым главным тренером «Лидса», сообщает Daily Mail.
По данным источника, 46-летний специалист согласовал условия контракта с клубом, а также посетил тренировочную базу.
Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под его руководством клуб занял 10-е место в бундеслиге. До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.
Источник: Daily Mail
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|0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Челси – Ливерпуль
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