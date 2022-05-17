Каррагер о высказываниях Джаки о партнерах по «Арсеналу»: «Люблю, когда игроки говорят прямо и честно»

Каррагеру не понравились высказывания Джаки о партнерах по «Арсеналу»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку за его слова об игроках лондонского клуба.

После поражения от «Ньюкасла» (0:2) в матче 37-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) 29-летний швейцарец сказал, что клуб не заслужил места в Лиге чемпионов, а игроки не готовы к давлению.

«Я люблю, когда игроки говорят прямо и честно, но этим легко заниматься, — приводит слова Каррагера Daily Mail. — Он был частью этого поражения, все футболисты причастны к нему».

После 37 туров АПЛ «Арсенал» набрал 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 68 баллами располагается на четвертой позиции. Напомним, что в Лигу чемпионов из премьер-лиги попадают клубы, занимающие с первой по четвертую строчку в таблице.