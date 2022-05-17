«Вест Хэм» намерен предложить нападающему Боуэну новый контракт

«Вест Хэм» намерен заключить новый контракт с нападающим Джарродом Боуэном, сообщает Daily Mail.

25-летний футболист в сезоне АПЛ-2021/22 стал первым игроком со времен Пауло Ди Канио, который достиг двузначного числа голов и передач за команду в одном сезоне.

Нападающий записал на свой счет 12 голов и 12 передач в 35 матчах за «Вест Хэм» в чемпионате Англии.

Контракт Боуэна с клубом действует до лета 2025 года. Он играет за «молотобойцев» с 2020 года.