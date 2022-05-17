Невилл: «Слышал, что Джака наезжает на партнеров в «Арсенале». Он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку за его слова об игроках лондонского клуба.

После поражения от «Ньюкасла» (0:2) в матче 37-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) 29-летний швейцарец сказал, что клуб не заслужил места в Лиге чемпионов, а игроки не готовы к давлению.

«Я слышал, что Джака наезжает на партнеров в «Арсенале», — приводит слова Невилла Mirror. — Не знаю, на кого именно напал Гранит, надеюсь, не на молодых игроков. Но он сам бывал позорищем в последние 4-5 лет, когда получал безрассудные удаления. Об этом Джака не упомянул».

После 37 туров АПЛ «Арсенал» набрал 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 68 баллами располагается на четвертой позиции. Напомним, что в Лигу чемпионов из премьер-лиги попадают клубы с первой по четвертую строчку в таблице.