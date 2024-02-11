Алекс Фергюсон рассмеялся, говоря о шансах «Тоттенхэма» стать чемпионом АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал шансы «Тоттенхэма» выиграть чемпионат Англии.

«Станет ли «Тоттенхэм» когда-нибудь чемпионом АПЛ? Нет (смеется). 1961-й был последним годом, когда они побеждали [в АПЛ]. Сегодня ситуация такая, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» очень мощно играют в АПЛ. Больше ли шансов у «Тоттенхэма», чем у «МЮ»? Без шансов», — цитирует Фергюсона Daily Mail.

«Тоттенхэм» выиграл золотые медали чемпионата Англии в сезоне-1960/61. «МЮ» с тех пор становился чемпионом 15 раз.