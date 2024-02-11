Постекоглу — о матче с «Брайтоном»: «Нам не хватало дисциплины, позволяли себе вольности с мячом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1). Он отметил, что команда на протяжении всей игры оказывала давление.

«Сегодня мне многое не понравилось. Мы были действительно плохи в первом тайме. Отчасти это связано с тем, что «Брайтон» — очень хорошая команда, очень дисциплинированная, с хорошим тренером, а нам не хватало настоящей дисциплины, и мы позволяли себе некоторые вольности с мячом и без него. Это было действительно разочаровывающе», — цитирует тренера пресс-служба «Тоттенхэма».

Постекоглу добавил, что второй тайм был намного лучше первого.

«Тоттенхэм» (47 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. «Брайтон» (35) идет восьмым в турнирной таблице.