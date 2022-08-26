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Сегодня, 20:04

Главный тренер «Ньюкасла» подтвердил переговоры с «МЮ» по Дубравке

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном переходе вратаря Мартина Дубравки в «Манчестер Юнайтед».

«Это не зависит от меня. Не думаю, что он ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед». Хотя между клубами был контакт, обсуждения будут продолжаться. Если говорить про окончательный результат, то я не хочу терять важных игроков состава», — приводит слова Хау Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Дубравки. 33-летний футболист выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11661/12507208/football-news-and-latest-updates-column?postid=4354402#liveblog-body
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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