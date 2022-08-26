Главный тренер «Ньюкасла» подтвердил переговоры с «МЮ» по Дубравке

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном переходе вратаря Мартина Дубравки в «Манчестер Юнайтед».

«Это не зависит от меня. Не думаю, что он ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед». Хотя между клубами был контакт, обсуждения будут продолжаться. Если говорить про окончательный результат, то я не хочу терять важных игроков состава», — приводит слова Хау Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Дубравки. 33-летний футболист выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.