«Арсенал» и «Ньюкасл» поборются за полузащитника «Лиона» Пакету в летнее трансферное окно

«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Лиона» Лукасом Пакетой, сообщает The Chronicle.

По информации источника, оба клуба рассчитывают подписать 24-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Ожидается, что сумма трансфера может составить около 58 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Пакета забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.