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Сегодня, 17:33

Агуэро рассказал, сколько времени Холанну потребуется на адаптацию в АПЛ

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, сколько времени потребуется новичку «горожан» Эрлину Холанну на адаптацию в чемпионате Англии.

«Холанну потребуется время, чтобы приспособиться к требованиям АПЛ и лично Пепа, как это было у меня. Его трансфер — очень важен. Он доказал, что умеет забивать голы и его статистика это подтверждает. У него будет время, чтобы адаптироваться к такой сильной лиге, как АПЛ.

Я думаю, что Холанн пройдет свой собственный процесс и он не займет много времени. Результаты будут видны совсем скоро. Такой элитный игрок, как он, сам знает, как приспособиться свой стиль со стилем команды Гвардиолы», — цитирует Агуэро Goal.com.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».

Серхио Агуэро
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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