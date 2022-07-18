Новичок «МЮ» Мартинес с ростом 175 сантиметров стал самым низким центральным защитником АПЛ
Новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес после перехода в клуб стал самым низким центральным защитником чемпионата Англии.
Рост 24-летнего аргентинца 175 сантиметров. До этого самым низким центральным защитником был игрок «Манчестер Сити» Натан Аке со 180 сантиметрами.
Самым высоким из центральных защитников является футболист «Ньюкасла» является Дэн Берн, чей рост 198 сантиметров.
17 июля «МЮ» объявил о договоренности с «Аяксом» по переходу Мартинеса. Игрок обошелся англичанам в 54 миллиона евро.
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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