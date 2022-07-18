Новичок «МЮ» Мартинес с ростом 175 сантиметров стал самым низким центральным защитником АПЛ

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес после перехода в клуб стал самым низким центральным защитником чемпионата Англии.

Рост 24-летнего аргентинца 175 сантиметров. До этого самым низким центральным защитником был игрок «Манчестер Сити» Натан Аке со 180 сантиметрами.

Самым высоким из центральных защитников является футболист «Ньюкасла» является Дэн Берн, чей рост 198 сантиметров.

17 июля «МЮ» объявил о договоренности с «Аяксом» по переходу Мартинеса. Игрок обошелся англичанам в 54 миллиона евро.