В Англии протестируют запрет на игру головой у футболистов младше 12 лет

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что получила одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на тестирование запрета на преднамеренную игру головой у футболистов младше 12 лет, информирует BBC.

Если оно пройдет успешно, запрет на игру головой распространят на все футбольные матчи в упомянутой возрастной группе, начиная с сезона-2023/24.

Решение связано с новыми исследованиями о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Они показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди. Ученые связывают это с частыми ударами головой во время карьеры.