Анри рассказал, что просил футболку только у бразильского нападающего Роналдо

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри ответил на вопрос о том, просил ли он у какого-нибудь игрока футболку.

«Я просил футболку только у настоящего Роналдо, — приводит слова Анри Talksport. — Скольких Роналдо вы знали в футболе, когда росли? Люди сказали бы, что это настоящий Роналдо. Криштиану Роналду — это Криштиану».

Роналдо двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Бразилец дважды становился обладателем «Золотого мяча».

Криштиану Роналду выигрывал чемпионат Европы со сборной Португалии. Португалец получал «Золотой мяч» пять раз.