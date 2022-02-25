«Атлетико» может продать Сауля «Барселоне», включив его в сделку по Гризманну

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу, который выступает на правах аренды за «Челси», сообщает Diario Sport 24 февраля.

По информации источника, главного тренеру «Барселоны» Хави нравится 27-летний испанец. Кандидатуру полузащитника каталонский клуб обсуждал во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что Сауль хотел бы перейти в стан каталонцев. При этом «Атлетико» готов отпустить игрока, чтобы за счет снизить стоимость сделки по переходу нападающего Антуана Гризманна из «Барсы».

В нынешнем сезоне Сауль принял участие в 17 матчах за «Челси» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.