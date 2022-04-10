Стало известно, какую зарплату хочет получать Рюдигер по новому контракту

Стало известно, сколько хочет получать защитник Антонио Рюдигер в новой команде.

Как сообщает журналист Николо Скира, 29-летний немец рассчитывает получить новый контракт с зарплатой в 12,5 миллиона евро в год. Также защитник хочет большой подписной бонус в размере 20 миллионов евро.

Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Тоттенхэм» и «Барселона».

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.