Бывший игрок «Арсенала» Мерсон считает, что тен Хагу необходимо обновить состав «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу необходимо обновить состав, что в следующем сезоне попасть в четверку лучших команд АПЛ. В апреле 52-летний специалист возглавил «МЮ».

«Если Тен Хаг справится с этой перестройкой «Манчестер Юнайтед», то у него никогда больше не будет задачи сложнее до конца жизни. Ему нужно привлечь как можно больше игроков, потому что нынешний состав не позволит попасть в первую четверку», — цитирует Sky Sports Мерсона.

Тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством амстердамцы дважды стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны. Голландский специалист подписал с «Манчестер Юнайтед» трехлетний контракт.