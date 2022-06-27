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Сегодня, 18:15

Бывший игрок «Арсенала» Мерсон считает, что тен Хагу необходимо обновить состав «Манчестер Юнайтед»

Алексей Еремин
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Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу необходимо обновить состав, что в следующем сезоне попасть в четверку лучших команд АПЛ. В апреле 52-летний специалист возглавил «МЮ».

«Если Тен Хаг справится с этой перестройкой «Манчестер Юнайтед», то у него никогда больше не будет задачи сложнее до конца жизни. Ему нужно привлечь как можно больше игроков, потому что нынешний состав не позволит попасть в первую четверку», — цитирует Sky Sports Мерсона.

Тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством амстердамцы дважды стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны. Голландский специалист подписал с «Манчестер Юнайтед» трехлетний контракт.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12641238/manchester-united-are-in-disarray-and-its-the-toughest-job-of-erik-ten-hags-life-says-paul-merson
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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