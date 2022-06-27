«Манчестер Сити» проинформировал «Челси», что клуб готов продать Рахима Стерлинга

«Манчестер Сити» проинформировал «Челси», что клуб готов продать нападающего Рахима Стерлинга. В ближайшее время лондонцы сделают новое предложение по трансферу вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Синие» уже делали одно предложение, но оно было отклонено «горожанами».

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» просит за 27-летнего футболиста 64 миллиона евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Сити», забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.