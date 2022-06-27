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«Вест Хэм» выкупил у «ПСЖ» права на голкипера Ареола

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» выкупил у «ПСЖ» права на голкипера Альфонса Ареола. Лондонский клуб заключил с голкипером контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает сайт команды.

Прошлый сезон Ареола провел в составе «молотобойцев» на правах аренды. За «Вест Хэм» футболист сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 12,8 миллиона евро.

Голкипер прежде выступал на правах аренды за такие клубы, как «Вильярреал», «Реал» Мадрид и «Фулхэм».

За сборную Франции у вратаря три игры и один пропущенный гол. На чемпионате мира в России в 2018 году Ареола был третьим вратарем своей национальной команды и не провел ни одного матча.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

19%

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Обе забьют - да

11%

1.84
Альфонс Ареола
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
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