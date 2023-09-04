Бывшая девушка Антони обвинила игрока «Манчестер Юнайтед» в угрозах убийством

Габриэлла Каваллин, бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, заявила, что он избивал ее и угрожал убить.

Каваллин заявила, что Антони неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

По словам девушки, однажды футболист из-за ревности угрожал выбросить ее из машины на полной скорости.

«Он говорил, что, если я не останусь с ним, я не буду ни с кем. Либо буду с ним, либо я и наш ребенок умрем. Я говорила ему, что беременна, что он пугает меня. Я дрожала от страха», — приводит слова Каваллин UOL.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями