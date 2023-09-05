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Сегодня, 12:53

Джордан Хендерсон назвал причины перехода из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифаку»

Виктория Кравченко
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Полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль». Он признался, что причиной тому стали сразу несколько факторов.

«У меня очень хорошие отношения с Юргеном. Он был честен со мной. Я не буду вдаваться в подробности разговора, потому что это личное, но я понял, что играть в следующем сезоне будут не так много. Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Все знают, что для меня было бы очень сложно не играть, учитывая тот факт, как долго я пробыл в этом клубе, сколько лет был капитаном», — сказал Хендерсон The Athletic.

33-летний футболист стал самым высокооплачиваемым английским игроком после перехода из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак». Он перешел в саудовский клуб этим летом.

Джордан Хендерсон
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

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П
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Вест Хэм Юнайтед

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Каору Митома

Брайтон

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Алексис Макаллистер

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Ливерпуль

 4 1 1
Анасс Зарури

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Бернли

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Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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