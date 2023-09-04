«Манчестер Юнайтед» может наказать Санчо за публичный ответ Тен Хагу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может подвергнуться дисциплинарному взысканию за свое заявление после матча с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ, сообщает The Guardian.

23-летний англичанин не попал в заявку на игру. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил отсутствие Санчо плохой работой на тренировках. Футболист призвал не верить тренеру в соцсетях, заявив, что он «слишком часто становится козлом отпущения».

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не планирует делать публичное заявление по ситуации Санчо, но может наказать игрока.

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча в АПЛ, в которых сыграл в общей сложности 76 минут, не отметившись результативными действиями.