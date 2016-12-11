00:09 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры прогнозируют победу "Ливерпуля" над "Вест Хэмом"

Стадион "Энфилд Роуд" в Ливерпуле. Фото REUTERS
Стадион "Энфилд Роуд" в Ливерпуле. Фото REUTERS
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В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 15-го тура премьер-лиги. В последнем из них "Ливерпуль" принимает "Вест Хэм". Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Вест Хэм"

Коэффициенты Winline: П1 1,30 – Н 5,79 – П2 9,48

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:0. Команда Юргена Клоппа примет на "Энфилде" соперника, который за 14 туров лишь дважды сумел избежать поражения на выезде, а сейчас и вовсе угодил в затяжной кризис. В последних шести матчах "молотобойцы" проиграли четырежды, два раза сыграли вничью и пропустили 16 голов. После глупейшего поражения от "Борнмута" "Ливерпуль" будет зол и предельно собран. Кажется, на "Энфилде" намечается разгром.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм".

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