Бруну Фернандеш высказался в защиту Магуайра: «Он заслуживает уважения»
Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о защитнике «красных дьяволов» Харри Магуайре.
«Я не хочу слишком много зацикливаться на одном игроке, но в последнее время все были слишком критичны по отношению к Магуайру. У него все очень хорошо получается на поле, Гарри заслуживает уважения. Я надеюсь, что он сможет остаться на своём уровне и будет показывать хороший футбол», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Магуайре сыграл за манкунианцев 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее Рой Кин призвал лишить Фернандеша капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».
4 ноября «МЮ» на выезде обыграл «Фулхэм» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ. Единственный гол забил Фернандеш.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
3
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
7
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
8
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
11
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
12
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
13
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
14
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
15
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 2
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|0 : 2
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 1
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|6 : 1
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|2 : 1
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1