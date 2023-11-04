Водитель юношеской команды «Арсенала» привез команду не в тот город, матч отменили
Матч юношеской команды «Арсенала» против «Брайтона» был отменен из-за того, что водитель привез игроков «канониров» не в тот город, сообщает спортивный журналист Джордж Берд.
По данным источника, автобус с игроками «Арсенала» уехал в Борнмут вместо Брайтона.
Юношеская команда «Арсенала» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии до 18 лет, набрав 12 очков в 8 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
3
|Ман. Сити
|10
|8
|0
|2
|22-7
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
7
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
8
|Брайтон
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
9
|Вест Хэм
|10
|4
|2
|4
|16-17
|14
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|16-12
|13
|
11
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
13
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
14
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
15
|Эвертон
|10
|3
|1
|6
|10-14
|10
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|10
|1
|3
|6
|8-21
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|10
|1
|1
|8
|8-25
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|10
|0
|1
|9
|7-29
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|- : -
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|- : -
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|8
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
Новости