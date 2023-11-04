Водитель юношеской команды «Арсенала» привез команду не в тот город, матч отменили

Матч юношеской команды «Арсенала» против «Брайтона» был отменен из-за того, что водитель привез игроков «канониров» не в тот город, сообщает спортивный журналист Джордж Берд.

По данным источника, автобус с игроками «Арсенала» уехал в Борнмут вместо Брайтона.

Юношеская команда «Арсенала» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии до 18 лет, набрав 12 очков в 8 матчах.