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Сегодня, 15:33

Британский бизнесмен заявил, что собирается купить «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд».
Фото Reuters

Британский бизнесмен Майкл Найтон сообщил, что готовит предложение по покупке «Манчестер Юнайтед».

Найтон уже пытался купить «МЮ» в 1989 году за 20 миллионов стерлингов, но не смог оформить сделку и занял должность в правлении клуба.

«Клуб находится в кризисном положении, и мы все знаем, почему это так. У нас абсолютно неумелые и, откровенно говоря, бесполезные владельцы, которые мало что понимают в футболе. Все знают, что «МЮ» нужен новый владелец, моя цель — стать им. Сейчас мы работаем над оформлением бумаг и официальным предложением.
При этом надо понимать, что клуб официально не продается, но я хочу убедить нынешних владельцев и объяснить им, что их время ушло и им пора уйти. Фанатам по всему миру уже надоело их правление. Клуб в кризисе и будет оставаться в кризисе при нынешних владельцах», — приводит Daily Mail слова Найтона.

Контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье американского бизнесмена Малькольма Глейзера, который приобрел клуб в мае 2005 года и скончался в мае 2014 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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