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Сегодня, 14:47

«Уотфорд» арендовал полузащитника «Лестера» Чудхури с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Хамза Чудхури перешел в «Уотфорд».

«Шершни» арендовали 24-летнего англичанина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В прошлом сезоне Чудхури принял участие в 12 матчах «Лестера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.watfordfc.com/news/official-hamzas-a-hornet
Футбол
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