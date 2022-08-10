«Уотфорд» арендовал полузащитника «Лестера» Чудхури с правом выкупа

Полузащитник «Лестера» Хамза Чудхури перешел в «Уотфорд».

«Шершни» арендовали 24-летнего англичанина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В прошлом сезоне Чудхури принял участие в 12 матчах «Лестера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.