Лукаку назвал причины своего возвращения в «Интер»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, почему захотел вернуться в итальянский клуб. Этим летом миланцы арендовали футболиста у «Челси».

«Я уходил, чтобы снова попробовать свои силы в «Челси». Но после последней игры я думал о том, что будет для меня лучшим вариантом. Сезон в «Челси» был трудным для меня, и я думаю, что в будущем ничего не изменится. Поэтому я решил вернуться в «Интер», — цитирует Лукаку DAZN.

Ранее бельгиец играл за «Инте» и провел за команду 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/22 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.