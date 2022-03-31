Шерингем считает, что Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что Маурисио Почеттино подходит «красным дьяволам». Сейчас аргентинец возглавляет «ПСЖ».

«На мой взгляд, Маурисио Почеттино был бы хорошим выбором для «Манчестер Юнайтед». Думаю, он играет в тот футбол, в который хочет играть «Юнайтед». Он диктует игру сопернику, а не сидит и не ждет», — цитирует Sport Witness Шерингема.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет Ральф Рангник. Команда после 29 матчей идет на 6-м месте в АПЛ, набрав 50 очков.