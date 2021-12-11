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«Брентфорд» победил «Уотфорд»

00:54
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«Брентфорд» победил «Уотфорд» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Брентфорда» забили Понтус Янссон и Брайан Мбеумо, реализовавший пенальти. В составе «Уотфорда» отличился Эммануэл Деннис.

«Брентфорд» набрал 20 очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Уотфорда» 13 очков и 17-я строчка.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 23:00. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
2:1
Уотфорд
Голы
Деннис, 24 (0:1), Янссон, 84 (1:1), Мбеумо, 90+5 (2:1)
Брентфорд
Фернандес Хенри (Оньека, 77 ) Гуд Янссон Роэрслев Расмуссен Нергор Йенсен (Годдос, 69 ) Баптист Янельт Висса (Форсс, 69 ) Мбеумо
Уотфорд
Бахманн Нгакия Трост-Эконг Каткарт Кико Фемения Клеверли (Жоау Педру, 57) Сиссоко Куцка Кинг Деннис (Озан Туфан, 90+1) Кучо Эрнандес (Сема, 76)
Предупреждения
Янельт 68, Янссон 70, Гуд 81, Оньека 90  - 
Судьи
Оливер

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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