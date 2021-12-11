«Брентфорд» победил «Уотфорд»
«Брентфорд» победил «Уотфорд» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Брентфорда» забили Понтус Янссон и Брайан Мбеумо, реализовавший пенальти. В составе «Уотфорда» отличился Эммануэл Деннис.
«Брентфорд» набрал 20 очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Уотфорда» 13 очков и 17-я строчка.
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