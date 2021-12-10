Рангник рассказал, что 15 минут общался с Погба по телефону
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу восстановления полузащитника Поля Погба, у которого травма бедра.
«Мы говорили с Погба по телефону два дня назад. Он был в Дубае и должен сегодня вернуться. В воскресенье мы лично познакомимся. У нас был телефонный разговор на протяжении 10-15 минут. Он сказал, что ему становится лучше, но он еще не полностью в форме. Насколько я знаю, он будет готов к тренировкам через пару недель», — цитирует Рангника официальный сайт «МЮ».
Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне футболист провел за «МЮ» 9 матчей, отметившись 7 результативными передачами.
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