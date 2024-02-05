«Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити» в 23-м туре чемпионата Англии в понедельник, 5 февраля. Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Брентфорд» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Брентфорда набрал 22 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а команда Хосепа Гвардиолы с 46 баллами располагается на 3-й строчке.

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