«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с 39-летием

«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего нападающего Криштиану Роналду с 39-летием.

«Да здравствует Роналду», — гласит подпись под фото португальца в соцсети «МЮ».

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы».

Роналду провел за «МЮ» 346 матчей, забил 145 голов и отдал 64 результативные передачи.