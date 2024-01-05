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Сегодня, 10:49

«Брентфорд» хочет получить 100 миллионов фунтов за нападающего Тони, которого отстранили из-за ставок

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Айван Тони.
Фото Global Look Press

«Брентфорд» намерен получить 100 миллионов фунтов за нападающего Айвана Тони, утверждает Sky Sports.

По данным источника, руководство английского клуба не намерено принимать предложения ниже указанной суммы. 27-летним футболистом интересуются «Челси» и «Арсенал».

В мае 2023 года Тони был отстранен от соревнований на 8 месяцев из-за того, что делал нелегальные ставки на спорт. Англичанин признал свою вину, срок дисквалификации действует до 16 января 2024 года.

В сезоне-2022/23 Тони забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Брентфорд» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов фунтов.

Айван Тони. Третьего бомбардира АПЛ дисквалифицировали на восемь месяцев. Тони готовился к переходу в топ-клуб, но сам же все испортил

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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Манчестер Сити

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