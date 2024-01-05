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Сегодня, 08:17

«Астон Вилла» хочет подписать форварда «Лацио» Фелипе Андерсона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Астон Вилла» интересуется нападающим «Лацио» Фелипе Андерсоном, утверждает Sky Sports.

Английский клуб хочет подписать 30-летнего бразильца летом 2024 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня нынешнего года.

Фелипе Андерсон выступает за «Лацио» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Лацио
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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13.01 15:30
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13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
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14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
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20.01 15:30
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