«Астон Вилла» хочет подписать форварда «Лацио» Фелипе Андерсона

«Астон Вилла» интересуется нападающим «Лацио» Фелипе Андерсоном, утверждает Sky Sports.

Английский клуб хочет подписать 30-летнего бразильца летом 2024 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня нынешнего года.

Фелипе Андерсон выступает за «Лацио» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.