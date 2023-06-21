«Брайтон» продлил контракт с полузащитником Сармиенто

«Брайтон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Джереми Сармиенто.

Новое соглашение 21-летнего футболиста сборной Эквадора рассчитано до 30 июня 2027 года.

Сарамиенто перешел в «Брайтон» летом 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Сармиенто провел 9 матчей в АПЛ и отметился 1 результативной передачей. Часть сезона футболист пропустил из-за травмы.