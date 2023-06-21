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Сегодня, 17:51

Невилл призвал АПЛ запретить трансферы «Челси» в Саудовскую Аравию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что АПЛ должна ввести эмбарго на трансферы «Челси» в Саудовскую Аравию.

«Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы не навредить честности игры. Должна быть проведена проверка транзакций.

Если они пройдут через этот процесс, очевидно, что переводы снова можно будет открыть. Но я считаю, что на данный момент трансферы должны быть остановлены до тех пор, пока вы не изучите структуру собственности в «Челси» и не проверите, есть ли выгодные трансферные сделки, которые являются неправомерными», — цитирует Невилла BBC.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Кроме того, сообщалось, что к переходам в клубы из Саудовской Аравии близки голкипер Эдуар Менди, защитник Калиду Кулибали и полузащитник Хаким Зиеш.

Гари Невилл
Футбол
ФК Челси
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«Арсенал» близок к подписанию Хаверца из «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
Результаты / календарь
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38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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