«Брайтон» лидирует в борьбе за Лаллану

«Брайтон» — главный претендент на полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану, сообщает Goal.com со ссылкой на The Times.

По информации источника, 32-летний англичанин близок к переходу в состав «чаек». Сообщается, что им также интересуются «Лестер», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Бернли».

Лаллана покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2019/20, у хавбека истекает контракт с клубом, за который он выступает с лета 2014 года. В сезоне-2019/20 Лаллана провел за «Ливерпуль» 22 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.