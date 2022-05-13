Гвардиола, Клопп, Виейра, Франк и Хау номинированы на звание тренера сезона в АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона-2021/22 в английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на награду претендуют Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Патрик Виейра из «Кристал Пэласа», Томас Франк из «Брентфорда» и Эдди Хау из «Ньюкасла».

Победителя выберут совместным голосованием болельщиков и футбольных экспертов.