Гвардиола: «Если я продлю контракт с «Сити», то это произойдет в конце следующего сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом контракте с клубом.

«Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Раньше этого точно не случится. Прошло уже много лет, нужно будет оценить, как мы с командой будем чувствовать себя вместе. Я бы остался еще на 10 лет, но нужно время, чтобы понять, какой будет ситуация. Да, мы разочарованы, мы хотели сыграть в финале, но вылет из Лиги чемпионов не повлияет на мое будущее. То, ради чего мы приходили в «Сити», уже сделано», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Нынешний контракт 51-летнего тренера с «Сити» действует до 2023 года.

Он работает с командой с 2016 года. За это время английский клуб трижды выиграл чемпионат страны, дважды Суперкубок и один раз Кубок Англии. Также «Сити» один раз вышел в финал Лиги чемпионов.