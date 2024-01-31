«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии в среду, 31 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток — в 23.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Челси». Ключевые события игры будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Юргена Клоппа набрала 48 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ, отрыв от второй строчки, которую занимает «Арсенал», составляет 2 балла. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 10-м месте.

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