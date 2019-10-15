Блан готов сменить Сульшера на посту тренера «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан готов сменить Уле-Гуннара Сульшера во главе «Манчестер Юнайтед», утверждает Foot Mercato. По информации британских СМИ, 46-летний норвежец может быть уволен в случае поражений в следующих матчах чемпионата Англии с «Ливерпулем» (20 октября) и «Норвичем» (27 октября). Блан отслеживает ситуацию в «МЮ» и в случае отставки Сульшера готов возглавить команду.

Блан выступал за «манкунианцев» с 2001 по 2003 годы. После выступлений за «МЮ» 53-летний француз завершил игровую карьеру.