Биограф Роналду рассказал, что португалец мечтал о переходе в «ПСЖ» в 2019 году

Журналист Тьерри Маршан рассказал, что Криштиану Роналду был близок к переходу в «ПСЖ» в 2019 году.

В биографии футболиста под названием «Криштиану», автором которой является Маршан, автор рассказал о разговоре с игроком в 2019 году.

«Я спросил его: «Криштиану, когда мы увидим тебя в Париже?». Я знал, что Роналду любит столицу Франции и иногда ездил туда на выходные. Я был уверен, что он мечтает о том, чтобы его позвали в Париж, где он мог бы получить шестой «Золотой мяч» в карьере. Его ответ на мой вопрос звучал как обещание: «Дверь открыта». Он настаивал: «Только с португальцами из парижского региона «ПСЖ» сможет заполнить стадион. Я отлично вижу себя на «Парк де Пренс» перед 50 тысячами португальцев. Было бы здорово».

Это уже было конкретное предложение услуг, а не мечты. Если бы президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи был в комнате в тот вечер, то ему понадобился бы лишь лист бумаги, чтобы сделать Криштиану футболистом своего клуба. Это было слишком просто, практически нереально просто. На протяжении пяти минут Роналду описывал мне все плюсы «ПСЖ» так, как, наверное, не смог бы ни один из лидеров команды.

В «ПСЖ» был полный набор, у клуба были амбиции, а также Неймар и Мбаппе — два футболиста, которых обожал Роналду. В «ПСЖ» его бы поняли лучше, чем кто-либо. Эта команда позволила бы ему сиять ярче и помогла бы выиграть еще один «Золотой мяч». Затем в зале ресторана Taola, который находится рядом со стадионом «Ювентуса», Криштиану громко заявил о своей любви к «ПСЖ», — написал Маршан.

В августе 2021 года Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который уже выступал в период с 2003 по 2009 год. В сезоне-2022/23 37-летний португалец забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «МЮ».