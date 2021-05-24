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Тухель не огорчен поражением «Челси» от «Астон Виллы»

08:07
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении своей команды от «Астон Виллы» (1:2) в матче заключительного тура АПЛ.

«Мы играли хорошо и шансов было достаточно, чтобы победить. Мы не забивали и пропустили два глупых гола. В итоге — поражение. Но повезло, что все обошлось.

Поражение никогда не бывает приятным, но завтра я буду очень доволен. Мы достигли цели и поздравляем всех», — цитирует Тухеля BBC.

По итогам сезона-2020/21 лондонцы финишировали четвертыми и получили место в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/

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