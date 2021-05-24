Тухель не огорчен поражением «Челси» от «Астон Виллы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении своей команды от «Астон Виллы» (1:2) в матче заключительного тура АПЛ.

«Мы играли хорошо и шансов было достаточно, чтобы победить. Мы не забивали и пропустили два глупых гола. В итоге — поражение. Но повезло, что все обошлось.



Поражение никогда не бывает приятным, но завтра я буду очень доволен. Мы достигли цели и поздравляем всех», — цитирует Тухеля BBC.

По итогам сезона-2020/21 лондонцы финишировали четвертыми и получили место в Лиге чемпионов.