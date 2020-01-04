«Бешикташ» готов продлить аренду Кариуса

«Бешикташ» может продлить аренду голкипера Лориса Кариуса, сообщает Fanatik. Действующее арендное соглашение с «Ливерпулем» заканчивается в конце сезона, но «орлы» хотят сохранить 26-летнего немца.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» намерен выкупить права на Кариуса, но запрашиваемые «Ливерпулем» 8 миллионов евро являются слишком большой суммой для турецкого клуба.

В нынешнем сезоне Кариус провел 21 матч за «Бешикташ» во всех турнирах и пропустил 30 голов.