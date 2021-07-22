«Бернли» объявил о подписании контракта с Хеннесси

«Бернли» объявил о подписании контракта с вратарем Уэйном Хеннесси.

34-летний валлиец заключил соглашение с клубом до конца июня 2023 года с опцией продления на год.

? 181 @premierleague appearances

? Record-breaking Wales international



Wayne Hennessey joins the Clarets! ??#CroesoWayne ? — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 20, 2021

Хеннесси присоединился к «Бернли» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Кристал Пэлас» с января 2014 года по июнь 2021 года. В минувшем сезоне голкипер провел один матч за «орлов» — встречу Кубка английской лиги против «Борнмута» (1:1; 10:11 — по пенальти).