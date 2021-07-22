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Вратарь «Аталанты» Голлини заявил, что счастлив от перехода в «Тоттенхэм»

08:26
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини прошел часть медицинского обследования для перехода в «Тоттенхэм» и прокомментировал свой переход в английский клуб.

«Я очень счастлив», — передает журналист Фабрицио Романо слова Голлини.

«Тоттенхэм» арендует 26-летнего Голлини до конца июня 2022 года с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Официально о сделке еще не объявлено, сегодня футболист посетит Лондон для завершения медицинского обследования.

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Иван Торопцев все материалы автора

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