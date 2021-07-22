Вратарь «Аталанты» Голлини заявил, что счастлив от перехода в «Тоттенхэм»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини прошел часть медицинского обследования для перехода в «Тоттенхэм» и прокомментировал свой переход в английский клуб.

«Я очень счастлив», — передает журналист Фабрицио Романо слова Голлини.

Excl. First Tottenham signing Pierluigi Gollini today in Milano after first part of his medical as new Spurs players: «I'm so happy». ??? #THFC



Italian GK joins on loan until June 2022 with buy option (€ 15m). Medicals to be completed then he'll fly to London tomorrow @SkySport pic.twitter.com/zl61aZsR2A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2021

«Тоттенхэм» арендует 26-летнего Голлини до конца июня 2022 года с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Официально о сделке еще не объявлено, сегодня футболист посетит Лондон для завершения медицинского обследования.