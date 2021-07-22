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Форвард «Байера» Бэйли может продолжить карьеру в чемпионате Англии

06:15
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Нападающий «Байера» Леон Бэйли может перейти в один из клубов чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 23-летним ямайцем интересуется «Астон Вилла». Сообщается, что футболист может обойтись «львам» в сумму от 25 до 30 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Бэйли провел 40 матчей за «Байер», на его счету 15 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 31,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9809733/Aston-Villa-eyeing-30million-swoop-Bayer-Leverkusen-star-Leon-Bailey.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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