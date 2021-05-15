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«Лидс» в гостях разгромил «Бернли»

16:26
15 мая. «Бернли» — «Лидс» — 0:4. Фото ФК «Лидс».
15 мая. «Бернли» — «Лидс» — 0:4. Фото ФК «Лидс».
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«Лидс» одержал крупную победу над «Бернли» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Команда Марсело Бьелсы разгромила соперника со счетом 4:0.

«Лидс» набрал 53 очка и занимает 10-е место в АПЛ. «Бернли» с 39 очками идет на 15-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Бернли» — «Лидс» — 0:4 (0:1)

Голы: Клих, 44 (0:1). Харрисон, 60 (0:2). Родриго, 77 (0:3). Родриго, 79 (0:4).

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 66), Выдра (Барнс, 66), Макнейл (Гвюдмундссон, 70).

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Клих (Робертс, 75), Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 58), Рафинья (Поведа, 81), Харрисон.

Предупреждения: Филлипс, 63. Уэствуд, 65.

Судья: Скотт (Англия).

15 мая. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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